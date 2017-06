Beyoncé ha partorito, lo conferma nonno Mathew: un maschio e una femmina

Beyoncé e Jay Z sono diventati genitori di due gemelli_ un maschietto e una femminuccia. I genitori non hanno ancora dato la comunicazione ufficiale ma Mathew Knowles , padre della popstar ha postato su Instagram un inequivocabile "annuncio", un biglietto di Buon Compleanno per i suoi due nuovi nipoti.

Il magazine online "E!" ha scritto che una donna è stata vista entrare in un ospedale di Los Angeles con due bouquet di fiori e due palloncini, rosa e blu con scritto "Baby Girl" e "Baby Boy" e questo confermerebbe il sesso dei due nascituri.



Le testate statunitensi non precisano però la data del parto né la data del parto. ALcune fonti certe hanno però rivelato che i due piccoli sarebbero stati trattenuti in ospedale per "complicazioni" non di natura grave. La pop star aveva annunciato la gravidanza lo scorso febbraio con una foto su Instagram. La coppia ha già una figlia, Blue Ivy, 5 anni. I due, lei 35enne, lui 47enne, sono sposati dal 2008.