30 giugno 2017 16:04 Bagarinaggio online, dieci indagati a Milano per aggiotaggio e truffa Coinvolti gli organizzatori di concerti "Vivo", "Live Nation Italia" e "Di and Gi", insieme alla società svizzera "Viagogo". Il pm Scudieri parla di un "sistema" fraudolento volto alla speculazione sui biglietti

Si chiudono le indagini per lo scandalo del "bagarinaggio online" sui biglietti dei concerti emerso in un'inchiesta de Le Iene: la procura di Milano ha contestato ai vertici di quattro società (Live Nation Italia, Di and Gi, Viagogo e Vivo) il reato di aggiotaggio - alterazione del mercato dovuta alla speculazione (al rialzo e al ribasso) dei prezzi dei tagliandi - e truffa ai danni dello Stato e della Siae per un totale di circa 2 milioni di euro.

Nell'avviso di chiusura delle indagini, il pm Adriano Scudieri ha spiegato come agiva il "sistema" fraudolento: gli organizzatori dei concerti italiani, sui loro siti ufficiali, mettevano a disposizione degli acquirenti un numero di biglietti inferiore a quello dichiarato; i restanti venivano rivenduti online su Viagogo - gestito dall'omonima azienda svizzera specializzata nel mercato dei ticket di eventi live - a un prezzo maggiorato. Le società organizzatrici ci guadagnavano, poiché prevedevano "sotto forma di consulenza la retrocessione del 90% dell'incasso, mediante fatture oggettivamente false".

Oltre alla truffa strettamente economica - 1,4 milioni di euro per lo Stato e 150mila euro per la Siae, dovuto a un "minore introito dei diritti d'autore" - gli organizzatori dei concerti avrebbero quindi divulgato presso il pubblico anche "false informazioni relative alla disponibilità dei biglietti, inducendo così gli utenti ad acquistarli a un prezzo estremamente più elevato". L'ipotesi iniziale di una presunta associazione a delinquere per truffa ai consumatori è stata scartata.