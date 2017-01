Austin Mahone, tra hip hop e country: "Io e i miei fan siamo una cosa sola"

"ForMe+You" è il terzo ep per Austin Mahone: il debutto deflagrante è del 2014 con "The Secret", prodotto da RedOne (Mika, Lady Gaga, Jennifer Lopez) e contenente la hit "Mmm Yeah" il cui video ufficiale totalizza 150 milioni di visualizzazioni. Nel 2015 segue "This Is Not The Album", anticipato dal singolo "Dirty Work, un successo nelle radio di tutto il mondo e nel web, che con oltre 31 milioni di visualizzazioni su Youtube, sancisce l'ingresso nell'olimpo del pop americano per il giovane cantante e compositore.



Siamo al terzo Ep. Come mai hai deciso di sfruttare ancora questa formato?

Quello che mi piace dell’Ep è che è un formato agile e leggero. Mi trovavo a Los Angeles dove ho registrato otto canzoni. Erano tutte buone dal mio punto di vista e pubblicarle separate una qua e una là sarebbe stato dispersivo. Mentre un album richiede un lavoro più ampio, che spesso porta via mesi. L’Ep quindi è stata la soluzione ideale.



Credi che sia il miglior formato perché ti tiene in contatto continuo con i fan?

Dipende. Sicuramente le nuove generazioni sono meno affezionate a una forma classica come l’album e inoltre c’è una quantità enorme di musica che viene pubblicata e quindi questo formato è molto adeguato. Ma non credo sia l’unico. L’album per me resta un obiettivo e sono già al lavoro per realizzare il mio primo.



Per questo lavoro hai collaborato di nuovo con Pitbull. La sua etichetta ha pubblicato l’Ep. La vostra collaborazione sembra molto solida…

In realtà non sono un artista della 305, la nostra è più una partnership. Però è vero che tra noi c’è grande sintonia. Lui ha creduto in me sin dall’inizio e abbiamo fatto molte canzoni insieme. E’ un grande personaggio.



Come mai hai deciso di rifare Modern Lady?

La versione originale del brano mi piace molto, il ritornello è contagioso. Mi piaceva l’idea che da una parte chi già conosceva il pezzo potesse ritrovarcisi mentre per i più giovani che non l’avevano mai sentito è un’ottima occasione di recuperare una canzone che merita. E’ un bel mix.



Tu hai una fan base molto forte con quasi 10 milioni di follower sia su Instagram che su Twitter. I tuoi fan sono soprannominati i “mahomies”. Quanto è importante per te essere in contatto continuo con loro?

I miei fan mi sono stati molto vicini sin da quando ho mosso i primi passi in questo mondo, parliamo di sei o sette anni fa. Per me sono un supporto insostituibile. E’ normale ci siano alti e bassi ma so che loro sono sempre lì a sostenermi e questo mi dà grande forza. Amo i miei fan.



Nelle tue canzoni racconti molto la vita degli adolescenti. Questo rapporto stretto con i fan è anche fonte di ispirazione per i tuoi testi?

In realtà la principale fonte di ispirazione per le mie canzoni è la mia vita. Voglio esprimere quello che mi coinvolge, che sento. Però lo voglio fare in maniera che arrivi alla gente, che la faccia sentire partecipe. Per questo a volte non voglio essere troppo specifico nel raccontare nelle mie canzoni perché il mondo non deve sentirsi escluso.



Hai qualche punto di riferimento o artista con il quale ti piacerebbe collaborare?

Sicuramente Chris Brown. E George Strait. E’ un artista texano, un gigante del country.



Questa la tracklist:

1. When We Make Love (feat. Juicy J)

2. Pretty and Young

3. Lady (feat. Pitbull)

4. Better With You

5. Double Up

6. Wait Around

7. Except For Us

8. Shake It For Me (feat. 2 Chainz)