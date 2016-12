Giorgia torna e riparte da una stella

foto Ufficio stampa Correlati Giorgia, voce e anima soul 16:50 - "Quando una stella muore" è il il titolo del primo singolo del nuovo album di Giorgia, nelle radio dal 4 ottobre. Il disco - dal titolo ancora top secret - esce il 5 novembre. Un brano deL cd porta la firma di uno dei più prestigiosi autori italiani che Giorgia voleva da tempo e tra i nomi internazionali torna Busbee (autore di "E' l'amore che conta") per "Did I Lose You" cantata con Olly Murs. - "" è il il titolo del primo singolo del nuovo album di. Il disco - dal titolo ancora top secret - esce il 5 novembre. Un brano deL cd porta la firma di uno dei più prestigiosi autori italiani che Giorgia voleva da tempo e tra i nomi internazionali torna Busbee (autore di "E' l'amore che conta") per "Did I Lose You" cantata con

Un disco suonato in presa diretta con tutti i musicisti nella sala di ripresa e che vede Gary Novak alla batteria, Reggie Hamilton al basso, Michael Landau alla chitarra, Jeff Babko al pianoforte, rhodes, hammond B3 e tastiere. A macchine ed elettronica Giorgia ha voluto unire strumenti veri suonati da grandi musicisti, per un perfetto e innovativo mix.



La prima parte di registrazione dell'album è avvenuta negli storici Sunset Sound di Hollywood, dove sono nati i dischi dei grandi della musica da Led Zeppelin a Rolling Stones, da Prince a Pharrell Williams La maggior parte dei brani è stata registrata da Csaba Petocz (fonico produttore di dischi storici con Cher, Metallica, LeAnn Rimes, Mark Knopfler, Korn e Ben Folds) presso lo studio 3, quello preferito da Prince e quello in cui ha registrato “Sign of the times” e molti dei suoi album successivi. Michele Canova - produttore dell’album - ha successivamente arrangiato ed editato le performance dei musicisti nel suo studio di Los Angeles all'interno del complesso Sunset Sound.