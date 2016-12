"50 sfumature", Dakota Johnson è Anastasia

foto Tgcom24 Correlati Dakota Johnson nei panni di Anastasia

E' il film più atteso e finalmente dopo rumor e smentite sono stati svelati i nomi dei protagonisti di "50 Sfumature Grigio". Dakota Johnson sarà Anastasia, mentre Charlie Hunnam avrà la parte del suo seduttore Christian Grey. Il film uscirà nelle sale nell'estate del 2014 e sarà l'adattamento per il grande schermo del libro omonimo che ha venduto milioni di copie. La regia è stata invece affidata alla britannica Sam Taylor-Johnson.

Ad annunciarlo è la stessa autrice EL James, secondo Forbes la più ricca scrittrice del mondo, con un microblog su Twitter. "Sono felice di farvi sapere che la deliziosa Dakota Johnson ha accettato la parte di Anastasia", ha twittato la James aggiungendo, un'ora più tardi, che "il bellissimo e talentoso Charlie Hunnam sarà Christian". Dakota è la 23enne figlia di due star di Hollywood, Don Johnson e Melanie Griffith: ha debuttato al cinema nel 1999 accanto a mamma Melanie in Crazy in Alabama ma è più famosa per la parte da non protagonista nella commedia romantica "The Five Year Engagement" e per "The Social Network", il film su Facebook in cui aveva recitato accanto a Justin Timberlake. Hunnam, britannico di Newcastle, ha 33 anni: tra i suoi crediti la serie tv "Byker Grove" e poi "Cold Mountain", "Children of Men" e, più recentemente, "Pacific Rim" di Guillermo del Toro. Da tempo i fan si interrogavano sulla composizione del cast: tra i nomi circolati e sempre successivamente smentiti dalle interessate c'erano stati quelli di Emma Watson, Mila Kunis e Elizabeth Olson per la parte dell'ingenua studentessa che accetta una relazione sadomasochista con il miliardario Grey. Adesso c'è.