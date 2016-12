Dustin Hoffman operato di tumore

foto LaPresse Correlati Dustin Hoffman, genio ed ecclettismo

13:30 - Dustin Hoffman si è dovuto sottoporre ad un intervento di asportazione di un tumore. L'attore ora sta bene ed è in ottima forma perché il male è stato scoperto in una fase iniziale ed è stato curato a dovere. Lo ha riferito una portavoce dell'artista 75enne alla Abc, senza specificare di che tipo di tumore si tratti. Hoffman continuerà a sottoporsi a ulteriori cure a scopo precauzionale per ridurre le probabilità di una recidiva.

Hoffman - due volte premio Oscar per "Kramer contro Kramer", nel 1979 e "Rain Man" nell'88 - ha esordito pochi mesi fa nel ruolo di regista, dirigendo il film "Quartet". Film sulla terza età dell'uomo. Terza, ma non ultima sul podio della vita.



Di recente è stato impegnato a girare il film "Chef", con Scarlett Johanson e Robet Downey Jr, diretto da Jon Favreau, una commedia in uscita l'anno prossimo.



Nato a Los Angeles, compirà l'8 agosto 76 anni. Lanciato nel 1967 dal film "Il Laureato" è stato capace di passare con grande disinvoltura dalla commedia alla tragedia, segnando con la sua lunghissima carriera la storia di Hollywood. Alcuni suoi film, da "Il Maratoneta", 1976, a "Cane di Paglia", 1971, da "Un uomo da marciapiede", 1969, a "Tutti gli uomini del Presidente", 1975, hanno raccontato l'America lungo i decenni a cavallo tra i 60 e i 70. Nel 1996, ha ricevuto il Leone d'oro per la Carriera.