La vita di Silvio Berlusconi diventa un film

foto Tgcom24 16:07 - Le vicende di Silvio Berlusconi potrebbero presto diventare un film. A renderlo noto Agipronews, che annuncia come i bookmaker internazionali siano già in fermento per scovare l'attore che si accaparrerà il ruolo. In pole position Jack Nicholson (a quota 8,00), seguito a ruota dai colleghi Dustin Hoffman, Robert De Niro e Harvey Keitel (tutti a 9,00). Ancora nessun indizio, invece, sul regista che dirigerà il bipoic.

In lizza per la parte anche Arnold Schwarzenegger (1 a 10), che compensa la mancanza di physique du rôle con l'esperienza politica: Schwarzy è infatti stato governatore della California dal 2003 al 2011, in rappresentanza del partito Repubblicano. A pari merito anche Al Pacino, Anthony Hopkins e Tom Hanks. Meno probabile (1 a 17) Sean Connery mentre si arriva a quota 67,00 se il ruolo fosse ricoperto dallo stesso Berlusconi.