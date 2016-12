Giorgia, Mina, Elisa: lotta tra dive della musica

foto Tgcom24 Correlati Laura Pausini di nuovo sul palco

Amoroso tra amici e Antonacci

Vanoni, una carriera senza fine

Mina, grande interprete della musica

Giorgia star all'Arena di Verona 11:26 - L'autunno discografico italiano sarà all'insegna delle grandi interpreti della musica. A settembre Alessandra Amoroso torna con il nuovo disco prodotto da Ferro, poi sarà la volta di Ornella Vanoni con "Meticci (Io mi fermo qui)". Ad ottobre attesa Elisa con "L'anima vola", a novembre Laura Pausini pubblica un Best Of con quattro inediti ed è attesa anche Giorgia con un disco tutto nuovo. Mina non deluderà le aspettative col suo disco natalizio. - L'autunno discografico italiano sarà all'insegna delle grandi interpreti della musica. A settembretorna con il nuovo disco prodotto da Ferro, poi sarà la volta dicon "Meticci (Io mi fermo qui)". Ad ottobre attesacon "L'anima vola", a novembrepubblica un Best Of con quattro inediti ed è attesa anchecon un disco tutto nuovo.non deluderà le aspettative col suo disco natalizio.

L'ultimo album per Ornella Vanoni - L'aveva annunciato alla presentazione del suo docu-film "Ricetta di Donna": "Il prossimo sarà il mio ultimo disco di inediti". Il titolo sembra proprio presagire la scelta. "Meticci (Io mi fermo qui)" esce il 10 settembre ed è trainato dal singolo "Basta Poco", caldo e sensuale, che vanta la partecipazione del rapper senegalese Badara Seck. Tra le collaborazioni del disco, prodotto da Mario Lavezzi: Franco Battiato, Nada, Roberto Pacco, Gabriele Semeraro e il giovane cantautore siciliano Lorenzo Vizzini, che ha scritto le musiche e, a quattro mani con Ornella Vanoni, i testi di 8 dei 13 brani.



Elisa torna a cantare solo in italiano - La cantautrice di Monfalcone torna a far sentire la sua voce e stavolta ha deciso di proporre un lavoro discografico totalmente in italiano. Non mancheranno le collaborazioni e c'è chi vocifera che ci sarà il ritorno di Ligabue dopo il grande successo de "Gli ostacoli del cuore". Staremo a vedere, anzi a sentire. Nel frattempo Elisa ha svelato il titolo del singolo - che è lo stesso dell'album -, in uscita dopo l'estate: "L'anima vola". Per il disco bisogna attendere ottobre.



Laura Pausini celebra i vent'anni di carriera - Laura Pausini, dopo aver partorito l'amatissima Paola, è pronta a tornare sulle scene musicali con un doppio regalo per i suoi fan. Parte l’8 dicembre da Roma un tour mondiale per festeggiare i vent'anni di carriera, mentre a novembre uscirà una raccolta dei suoi brani più famosi con quattro inediti. Previste nella tracklist collaborazioni e duetti internazionali.



Alessandra Amoroso nella mani sapienti di Tiziano Ferro - Alessandra Amoroso ha sulle spalle già undici dischi di platino e due vittorie ad "Amici". L'interprete ha deciso di rivoluzionare tutto il suo repertorio affidandosi alle mani di Tiziano Ferro e Michele Canova. Nell'album ci sarà anche una canzone firmata da Kekko dei Modà dal titolo "Il solo al mondo". La cantante è andata anche in America per gli ultimi ritocchi di uno dei dischi più attesi della stagione che uscirà a fine settembre. "Questo album sarà testimone di un bellissimo percorso. Bellissimo per lei e per me", ha dichiarato Ferro.



Mina pronta per nuove sorprese - Reduce dal successo di vendite nella classifica dei dvd con il quadruplo cd InDVDbile", Mina si prepara a un nuovo disco che dovrebbe uscire - come sempre - sotto il periodo natalizio. Sarà un progetto totalmente nuovo ad iniziare dall'autoproduzione, dopo che il rapporto storico con la major Sony si è esaurito. Si parla già di duetti illustri ma per ora vige il silenzio, voluto anche dal figlio e produttore Massimiliano Pani.



Giorgia alla riscossa - Giorgia a due anni di distanza dal successo di "Dietro le apparenze", torna alla carica. La cantautrice romana ha lavorato sodo in questi mesi per i nuovi brani inediti del prossimo album che uscirà entro la fine del 2013, come ha scritto su Facebook. Intanto l'artista si sta dedicando allo shooting fotografico per il booklet del disco mentre ultima i dettagli col produttore Michele Canova, con cui già ha collaborato per "Dietro le apparenze".



Della partita doveva anche far parte Carmen Consoli che ha preferito dedicarsi alla maternità, il suo Carlo Giuseppe è appena nato, per poi concentrarsi sul lancio del nuovo disco. Di certo dovrebbe tornare a sorpresa Fiorella Mannoia ma non si sa ancora se per un progetto live o di inediti.

Andrea Conti