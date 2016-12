Liam Gallagher, spunta la figlia segreta

foto Ap/Lapresse Correlati Liam Gallagher, camaleonte della musica 09:50 - Guai in vista per l'ex Oasis Liam Gallagher, accusato da una giornalista americana di essere il padre della figlia. La bimba, che ha meno di un anno, sarebbe stata concepita durante un incontro occasionale. Pare che la donna abbia prima cercato di ricattarlo, minacciando di parlare con la moglie Nicole Appleton, ma non avendo ottenuto nulla dal cantante sia poi passata alle vie legali, trascinandolo in tribunale. - Guai in vista per l'ex Oasis. La bimba, che ha meno di un anno, sarebbe stata concepita durante un incontro occasionale. Pare che la donna, minacciando di parlare con la moglie Nicole Appleton, ma non avendo ottenuto nulla dal cantante sia poi passata alle vie legali, trascinandolo in tribunale.

A scatenare i primi rumors il magazine inglese "Sun" che, seppur non svelandone l'identità, aveva dichiarato che un misterioso cantante inglese stesse facendo di tutto per tenere nascosta la faccenda. "Una rockstar britannica sposata sta disperatamente cercando di tenere nascosto un figlio segreto avuto negli Stati Uniti - si legge - E' spaventato che la moglie lo lasci. Il cantante, di cui non possiamo fare il nome per ragioni legali, avrebbe concepito il bambino dopo un incontro occasionale".



Secondo quanto confermato da diverse fonti, la star in questione sarebbe proprio Liam Gallgher. "E' in debito con lei, non solo moralmente ma anche secondo la legge. Lei è sicura che sia lui il padre e sa che riceverà una somma sostanziosa. Aveva già successo prima di incontrarlo, ma ora si è sistemata per tutta la vita" hanno dichiarato alcuni amici della donna.



La notizia del figlio segreto ha provocato un vero terremoto in casa Gallagher, almeno secondo una fonte vicina alla coppia: "So che sua moglie si è infuriata e lo ha cacciato fuori si casa, lanciando i suoi vestiti in mezzo alla strada".