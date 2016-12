Britney e le altre, poker di dischi sotto l'albero

foto Tgcom24 Correlati Britney Spears in versione sirenetta

Il prossimo Natale la buona musica non mancherà di certo sotto l'albero. Britney Spears ha infatti annunciato su Twitter di avere in cantiere un nuovo progetto musicale, previsto per dicembre: "Sono entusiasta di darvi un assaggio del mio nuovo album... non potevo più aspettare". Ma Britney dovrà fare i conti con le colleghe Beyoncé, Lady Gaga e Katy Perry, che faranno uscire i loro dischi nello stesso periodo.

Attesissimo anche "ArtPop" di Lady Gaga, che dopo molti rinvii dovrebbe veder la luce entro la fine dell'anno. Ad alimentare questa ipotesi anche la chiusura temporanea del profilo Twitter della star, forse ormai troppo occupata in sala registrazione per occuparsi anche del rapporto "social" con i fan.







Ma sotto l'albero ci sarà posto anche per altre due regine del pop: Beyoncé e Katy Perry. La Signora Carter sta ancora portando in giro il suo tour mondiale, ma verso novembre dovrebbe uscire anche l'Lp - ancora senza titolo - anticipato lo scorso aprile dal singolo "Grown Woman".



Annunciato per il prossimo autunno anche il quarto disco di Katy Perry che, come ha dichiarato la stessa artista, sarà più maturo rispetto ai precedenti. Le atmosfere giocose di "Teenage Dream" e "Last Friday Night" saranno quindi temporaneamente archiviate, per far posto a brani più intimi e impeganativi.