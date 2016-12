foto Ufficio stampa Correlati Cesare Cremonini dal vivo 15:19 - Cesare Cremonini vince il Nastro D'argento 2013 con la canzone "Amor Mio" (contenuta nel disco "La Teoria dei Colori") nella categoria Miglior canzone originale . La canzone, interpretata da Gianni Morandi nel film "I padroni di casa" di Edoardo Gabbriellini con Elio Germano e Valerio Mastandrea, è risultata quindi la canzone più votata dal Giornalisti Cinematografici Italiani tra le candidate della 67esima edizione dei Nastri D'Argento. vince ilcon la canzone(contenuta nel disco) nella categoria Miglior canzone originale . La canzone, interpretata danel filmdicon, è risultata quindi la canzone più votata dal Giornalisti Cinematografici Italiani tra le candidate della 67esima edizione dei Nastri D'Argento.

La consegna del premio il 6 Luglio al Teatro Antico di Taormina. Le canzoni candidate al Nastro d’Argento quest’anno sono state: “Il silenzio” di Mokadelic e Niccolò Fabi per "Pulce non c’è", "Hey Sister” di Violante Placido per "Cose cattive", "La Cicogna” di Vinicio Capossela & Banda Osiris per "Il comandante e la cicogna", "Grovigli” di Malika Ayane per "Tutti i rumori del mare" e infine "Se si potesse non morire” di Francesco Silvestre cantata dai Modà per "Bianca come il latte, rossa come il sangue".



Il 18 luglio, Cesare tornerà sul palco per quattro live: 18 luglio al Centrale Live del Foro Italico di Roma, 20 luglio all'Arena Regina di Cattolica, 22 luglio all'Arena di Verona. Concluso il tour, il 29 luglio Cesare regalerà al pubblico un'ultimo spettacolo al Teatro Antico di Taormina dove si esibirà solo piano e voce.