Miley Cyrus tra canne e amplessi

foto Da video Correlati Miley non smette di provocare

Miley Cyrus in versione fetish 11:46 - Tra la marijuana e l'alcol, Miley Cyrus non ha nessun dubbio e sceglie la prima. Già, perché la cantante a "Rolling Stone" ha confessato: "Ho visto molte persone finire in un tunnel a causa dell'alcol, ma non l'ho mai visto succedere a chi fuma erba". Intanto non smette di provocare e nel video del nuovo singolo "We Can't Stop" l'ex stellina idolo dei bambini appare con tutine attillate, amplessi simulati e pomiciate con una Barbie. - Tra la marijuana e l'alcol,non ha nessun dubbio e sceglie la prima. Già, perché la cantante a "" ha confessato: "Ho visto molte persone finire in un tunnel a causa dell', ma non l'ho mai visto succedere a chi fuma". Intanto non smette di provocare e nel video del nuovo singolo "" l'ex stellina idolo dei bambini appare con tutine attillate, amplessi simulati e pomiciate con una Barbie.

I "rapporti" tra Miley e l'erba risalgono - almeno ufficialmente - a quando ha compiuto 18 anni ed è stata immortalata mentre fumava "salvia". Senza dimenticare la torta "speciale", per il 19esimo compleanno: "E' stupenda - disse allora -. Sai di essere una fattona quando i tuoi amici fanno una torta a forma di Bob Marley. Sai che stai fumando troppo erba...". La Cyrus, insomma, non ha nessun problema ad ammettere pubblicamente quello che pensa e l'ha dimostrato anche recentemente: "Penso che l'alcol sia molto più pericoloso della marijuana. Le persone possono anche arrabbiarsi con me per aver detto una cosa del genere, ma non mi importa...".