Gemitaiz: "Rap in tv? Un'arma a doppio taglio"

foto Ufficio stampa Correlati Gemitaiz, il rap tutto romano 08:49 - Il 24enne romano Gemitaiz, vero nome Davide, è uno degli esponenti del rap più amati. "L'Unico Compromesso" (Tanta Roba Label, distribuzione Artist First) è il disco d'esordio anticipato dal singolo "Fuori di Qua". "L'unico compromesso è essere sincero - spiega a Tgcom24 -. Il rap in tv? E' un'arma a doppio taglio". In passato ha collaborato con il fenomeno del momento Fedez: "Dice che siamo in buoni rapporti ma non so di cosa stia parlando". - Il 24enne romano, vero nome, è uno degli esponenti del rap più amati. "" (Tanta Roba Label, distribuzione Artist First) è il disco d'esordio anticipato dal singolo". "L'unico compromesso è essere sincero - spiega-. Il rap in tv? E' un'arma a doppio taglio". In passato ha collaborato con il fenomeno del momento Fedez: "Dice che siamo in buoni rapporti ma non so di cosa stia parlando".

Com'è nato "L'unico compromesso"?

Io parto sempre dalla base per scrivere le canzoni. In questo album ne ho selezionate diverse scritte nell'ultimo periodo anche se qualcuna risale all'anno scorso. Alla base di questo disco c'è la volontà di essere sempre me stesso.



Dunque nessun compremesso?

Le mie parole sono sempre sincere e devo dire che fino ad ora non ho fatto altro in questi dieci anni di attività. Poi ho firmato per l'etichetta Tanta Roba Label ma c'è garanzia di massima libertà.



"Non curo l'immagine perché tanto non conviene". Canti un uno dei tuoi brani, come mai?

Sostanzialmente a me non importa nulla dell'apparire, io sono legato all'immagine e alla filosofia del rap ma quello vero e puro. La mia filosofia è la normalità e dunque sono lontano da certi modi di pensare o logiche anche commerciali legate alla maglietta o al cappellino.



Sei cresciuto nella periferia di Roma (Borgata Serpentara) quanto ti ha segnato musicalmente parlando?

Moltissimo perché ho assorbito le sensazioni di tutto quello che mi circondava, tutto quello che ho scritto e ho fatto proviene proprio da quel mondo lì. Comunque oggi non abito più in quella zona ma in posto con tanto verde e molto più tranquillo.



Cosa ne pensi della presenza del rap nei talent?

E' un'arma a doppio taglio. Il lato positivo è che dà modo di uscire fuori e dare sfogo a quello che si ha dentro. C'è però chi dà sfogo alle proprie presunzioni ma questo è un altro discorso... Comunque parlando del rapporto tv-rap direi che ogni mezzo è buono per farsi conoscere ma io non lo farei mai perché sono sociopatico (scoppia a ridere, ndr).



Hai collaborato in passato con Fedez che oggi scala le classifiche, che ne pensi di lui?

Dice di avere buoni rapporti con me ma io non so assolutamente di cosa stia parlando.



TRACKLIST 01- 2013 (ACCENDILA) - prod. 2nd Roof 02- Quando mai - prod. 3D 03- Fuori di qua (Out of my way pt. 2) - prod. Il Tre 04- Lo stesso - prod. Dj Raw 05- L'unico compromesso - prod. Dj Sine 06- Pistorius feat. Madman - prod. 2nd Roof 07- La testa mia - prod. 3D 08- Mondo spaccato - prod. Deleterio 09- Celebrity - prod. Pk 10- Mettere giù - prod. Mixer T 11- K-Hole - feat. Salmo prod. Bassi Maestro 12- Ti amo - prod. Il Tre 13- Occhi di vetro - feat. Ntò prod. Pk 14- Collier - prod. The Ceasars 15- Lo faccio bene - prod. Dj Sine 16- Forever True - feat. Ensi & Bassi Maestro prod. The Ceasars 17- Winners & Losers - feat. Sercho prod. The Ceasars 18- Nevermind (Spegnila) - prod. Frenetik&Orang3

Andrea Conti