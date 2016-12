Siracusa, Edipo Re e Antigone al Teatro Greco

foto Ufficio stampa Correlati AL VIA LE PROVE 17:27 - Dall'11 maggio fino al 23 giugno in scena per il 49esimo Ciclo di Rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa le tragedie "Edipo re" diretto da Daniele Salvo, "Antigone" di Sofocle con la regia di Cristina Pezzoli e la commedia "Le donne al Parlamento" di Aristofane. Nel cast Isa Danieli, Ilenia Maccarrone, Daniele Pecci e Anna Bonaiuto, e, tra i compositori, Stefano Bollani. - Dall'11 maggio fino al 23 giugno in scena per il 49esimo Ciclo di Rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa le tragediediretto dadicon la regia die la commedia "di Aristofane. Nel cast, e, tra i compositori,i.

"Pericolo di Antigone - ha dichiarato la Pezzoli - è che ci si appiattisca su versioni ormai desuete, la colpa da un lato (Creonte) e la vittima dall’ altro (Antigone). Il nostro tentativo sarà quello di fondere le ragioni di entrambi. La tragedia è un modo importante per parlare del comune sentire dell’uomo di oggi”. Stefano Bollani ha così commentato la sua composizione per "Antigone": "Da vero autore jazz non ho ancora scritto nulla - ha commentato - ma il mio sarà un incontro tra il verbale, il gestuale e il musicale, perché deve essere la musica di un popolo immaginario che esprima il 'comune sentire' di tutti i tempi e di ogni luogo". Vincenzo Pirrotta invece è regista e attore della terza opera che verrà rappresentata ma una commedia, come da tradizione: "Le donne al Parlamento" di Aristofane. “Il mio è un teatro rivoluzionario - ha detto Pirrotta - e non posso non denunciare oggi cosa accade purtroppo alle donne, spesso oltraggiate e oggetto di violenze di ogni tipo”. "Le donne Parlamento" andrà in scena tutti i lunedì per un numero complessivo di sei spettacoli (13, 20 e 27 maggio – 3, 10, 17 giugno).



Tra gli attori e le attrici protagoniste: Anna Bonaiuto (Prassagora in "Le donne al parlamento"), Isa Danieli (Tiresia in "Antigone") definita dalla regista Pezzoli "statua di bronzo del teatro italiano", Maurizio Donadoni (Creonte), Ilenia Maccarrone (Antigone), Laura Marinoni (Giocasta) e Daniele Pecci (Edipo). La traduzione delle opere è affidata a tre dei nomi più illustri del mondo della filologia classica: Guido Paduano (Università di Pisa oltre che direttore di Dioniso) è il traduttore di "Edipo re" mentre Anna Beltrametti (Università di Pavia) firma la traduzione di "Antigone" e Andrea Capra (Università di Milano) quella di "Le donne al parlamento". A differenza di quanto appreso dalla stampa locale la Fondazione avrà un contributo istituzionale decurtato solo in minima parte rispetto allo scorso anno, pari a 573mila euro, di 46mila per l’Accademia d’Arte del Dramma Antico e 60mila euro per la circuitazione.