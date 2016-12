Seyfried: "Canto immaginando il sesso orale"

foto Ap/Lapresse Correlati TRASPARENZE SEXY

IN VERSIONE PORNOSTAR 10:28 - Per il musical "I Miserabili" Amanda Seyfried ha dovuto tirar fuori tutto il suo talento canoro. Per arrivare agli acuti più alti, però, l'attrice si è servita di un "trucchetto" decisamente particolare. "Devi immaginare di avere un pene fin dentro la gola - ha confessato ad Allure - Devi sentirlo che tocca la parte posteriore della gola. E' quello il momento per cantare, è esattamente lì che si trova la laringe". - Per il musical "I Miserabili"ha dovuto tirar fuori tutto il suo. Per arrivare agli acuti più alti, però, l'attrice si è servita di un "trucchetto" decisamente particolare. "- ha confessato ad Allure - Devi sentirlo che tocca la parte posteriore della gola., è esattamente lì che si trova la laringe".

Amanda Seyfried ha fatto tesoro dell'esperienza maturata nel film "Lovelace", in cui interpretava la pornostar Linda Lovelace, e l'ha poi utilizzata nel musical di Victor Hugo, per il ruolo di Cosetta.



"Recitare in Lovelace mi ha fatto sentire più a mio agio con me stessa, in un modo che non avevo mai sperimentato prima - ha confessato l'attrice - E' stato difficile separarmi da Linda alla fine del film. Ho avuto dei momenti intensi con Peter Sarsgaard (co-protagonista maschile del film ndr.)".