Musica, il nuovo singolo di Simone Tomassini

Il nuovo singolo, prodotto da Athos Poma con l'etichetta "Buena Suerte" e distribuito da Self, esce nel giorno in cui Simone si trova a Bruxelles ospite della ventunesima edizione del Festival internazionale "Italiani nel mondo". L'adattamento in spagnolo, "Mi Ferrari eres tu", è stato curato da Paolo Meneguzzi.



"Oggi tutto va veloce, tutto è 'mordi e fuggi' e pensando alla velocità ho scelto di parlare dei motori come metafora della vita", racconta Simone a Tgcom24. "Ma se, pensando al famoso binomio 'donne e motori', le macchine si cambiano quando non vanno più, quando invece incontri l'anima gemella è bello fermarsi per costruire qualcosa di importante insieme", aggiunge il cantautore che lascia intuire di aver trovato una propria stabilità affettiva. "Sia nelle gioie che nei dolori è fantastico avere una persona che ti può consigliare quando le cose non vanno bene, sia essa la tua fidanzata, la mamma o un amico, poco importa. E' importante avere una persona che ti aiuti".



La carriera di Simone Tomassini inizia nel 2004, grazie ad un fortunato incontro con il manager di Vasco Rossi. Seguono così grandi successi, Sanremo, due Festivalbar, un reality e numerosi concerti in Italia e all'estero. Nel 2008, dopo la perdita nel giro di un mese del padre e del nonno, decide di mettere da parte la sua carriera per stare vicino alla famiglia.



Poi, dopo tre anni e un viaggio a New York, Simone trova la forza di rialzarsi e riparte da capo aggiungendo orgogliosamente il suo cognome a quel nome che, da solo, era diventato sinonimo di successo. Così riparte dai locali, dalle scuole vicino casa (insegna all'Accademia Giuditta Pasta di Como e alla Smart academy di Balerna) e dalla musica con il suo album del 2011, dopo lo stop, che si chiama come lui, nome e cognome, masterizzato ai mitici Sterling Sound Studios di New York e arrivato nella Top20 di iTunes grazie a un tam tam sui social network. Ora Simone Tomassini torna dunque in scena con un nuovo singolo, quello della maturità. Dove l'amore e le donne sono al centro dei suoi pensieri. E dove in un mondo che corre sempre di più, racconta che l'unica salvezza per un uomo è trovare l'anima gemella.

@filippotramelli