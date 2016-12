Pausini e Beyoncé star a Londra

Il concerto, che vede come, ha già raccolto le adesioni di artisti del calibro di Ellie Goulding, Florence + the Machine, Haim, Iggy Azalea, John Legend, Rita Ora e Timbaland.Laura Pausini, da sempre attenta alle tematiche sociali e in particolare a quelle femminili, è stata tra i primi artisti contattati e ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa, che ha lo scopo die di realizzare alcuni progetti concreti, con particolare attenzione agli ambiti di Educazione, Salute e Giustizia."Sono una donna e da sempre credo nella forza delle donne e nelle nostre infinite capacità. Far parte di un progetto comee un'occasione per far sentire la mia voce - ha dichiarato la Pausini -di fare qualcosa di concreto per le generazioni future".I biglietti per il concerto saranno disponibili sul sito ufficiale di Chime for Change e distribuiti attraverso il circuito Ticketmaster a partire da mercoledì 27 marzo. Per la prima volta gli acquirenti avranno la possibilità di donare l’importo del biglietto ad una associazione non profit di loro scelta.