Modà primi in classifica e un tour da sold out

foto LaPresse 19:01 - L'album dei Modà "Gioia" (prodotto da Ultrasuoni/distribuito ArtistFirst) è per la terza settimana al primo posto tra i dischi più venduti, secondo la classifica Fimi/GFK ed è già disco di platino. "Gioia Tour 2013" parte martedì 9 aprile dal Palalottomatica di Roma, dove la band si esibirà per 4 live. Si aggiungono altri sold out Milano (22/4), Torino (4/5) e Padova (10/5) e nuova data il 5 ottobre a Torino. - L'album dei(prodotto da Ultrasuoni/distribuito ArtistFirst) è per la terza settimana al primo posto tra i dischi più venduti, secondo la classifica Fimi/GFK ed è già disco di platino. "Gioia Tour 2013" parte martedì 9 aprile dal Palalottomatica di Roma, dove la band si esibirà per 4 live. Si aggiungono altri sold out Milano (22/4), Torino (4/5) e Padova (10/5) e nuova data il 5 ottobre a Torino.

Oltre 100mila biglietti già venduti e 5 sold out (14, 15 e 22 aprile) al Mediolanum Forum di Milano, dove la band suonerà per ben cinque sere, 4 maggio al PalaOlimpico di Torino e 10 maggio al Pala Fabris di Padova. Annunciata anche la prima data della seconda parte del “Gioia Tour 2013”: il prossimo 5 ottobre al Pala Olimpico Torino. Nel disco "Gioia" ci sono i due brani in gara a Sanremo “Come l’acqua dentro il mare” e “Se si potesse non morire”, canzone con la quale i Modà si sono classificati terzi nella categoria Campioni e che conta già oltre 4 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube.



LE DATE DEL TOUR - 9 aprile ROMA Palalottomatica 10 aprile ROMA Palalottomatica 14 aprile MILANO Mediolanum Forum – SOLD OUT 15 aprile MILANO Mediolanum Forum – SOLD OUT 19 aprile ROMA Palalottomatica 20 aprile ROMA Palalottomatica 22 aprile MILANO Mediolanum Forum – SOLD OUT 23 aprile MILANO Mediolanum Forum 3 maggio GENOVA 105 Stadium 4 maggio TORINO Pala Olimpico – SOLD OUT 6 maggio MILANO Mediolanum Forum 8 maggio BOLOGNA Unipol Arena 10 maggio PADOVA Pala Fabris – SOLD OUT 11 maggio PADOVA Pala Fabris 14 maggio BOLZANO Pala Onda 17 maggio FIRENZE Nelson Mandela Forum 18 maggio FIRENZE Nelson Mandela Forum 21 maggio CASERTA Pala Maggiò 22 maggio BARI Pala Florio 25 maggio PALERMO Velodromo 5 ottobre TORINO Pala Olimpico