Sofia Vergara, décolleté esplosivo per Machete

Altro che morbidi e materni, i seni di Sofia Vergara sono vere e proprie macchine da guerra. L'attrice colombiana è infatti la protagonista della nuova locandina di "Machete Kills" di Robert Rodriguez (in uscita negli Stati Uniti il prossimo autunno), pubblicata dal magazine "Entertainment Weekly". Nel film la Vergara interpreta la bellissima Desdemona, una killer spietata che utilizza il prosperoso décolleté come mitragliatrice.

"Machete Kills" è il secondo capitolo dell'epopea incentra sul personaggio di Machete Cortez (Danny Trejo), ex agente federale di origine messicana.



Dopo aver sconfitto i vigilantes che sorvegliano il confine tra Texas e Messico, alla fine del primo film, Machete viene reclutato dal governo degli Stati Uniti. La sua missione sarà andare in Messico per rintracciare e eliminare un trafficante d'armi, che cerca di lanciare un pericoloso ordigno nello spazio.