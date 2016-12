Sag Awards, Lawrence vince e la gonna va giù

foto Da video Correlati L'IMPREVISTO SEXY 09:35 - Quanta gioia per Jennifer Lawrence che ai Il lato positivo - Silver Linings Playbook"! Ma mentre l'attrice stava facendo le scale per raggiungere il palco una fascia dell'abito di Dior si è staccata scoprendole, per qualche secondo, le belle gambe. - Quanta gioia perche ai Screen Actors Guild Awards ha vinto il premio come Miglior Attrice per ""! Ma mentre l'attrice stava facendo le scale per raggiungere il palco una fascia dell'abito di Dior si è staccata scoprendole, per qualche secondo, le belle gambe.

Momenti di panico in studio e dalla regia che, inconsapevolmente ha inquadrato il 'fattaccio', ma a stemperare l'atmosfera è Jennifer stessa che come se non fosse successo nulla si tira su la gonna e rimette tutto al suo posto.