Bellucci, film sulla Bosnia con Emir Kusturica

SHOPPING SFRENATO 09:51 - Monica Bellucci girerà presto un film sulla Bosnia dal titolo "Amore e Guerra", per la regia di Emir Kusturica. Ad annunciarlo la stessa attrice al suo arrivo in Serbia, ospite del "Küstendorf Film and Music Festival", rassegna dedicata ai giovani cineasti: "Non è un film specifico sulla guerra in Bosnia, è piuttosto un film filosofico, anche se vi è violenza. E' un film che va al di là della guerra". girerà prestodal titolo "Amore e Guerra", per. Ad annunciarlo la stessa attrice al suo arrivo in Serbia, ospite del "Küstendorf Film and Music Festival", rassegna dedicata ai giovani cineasti: "Non è un film specifico sulla guerra in Bosnia, è piuttosto un film filosofico, anche se vi è violenza.".

Per la Bellucci quello di Kusturica sarà un film "molto violento ma anche molto poetico. Emir è il protagonista maschile e interpreta il mio uomo. Io sono la protagonista femminile, e insieme viviamo una storia d'amore potente, forte".



"Amore e guerra" ha riacceso le polemiche tra serbi e bosniaci, dopo l'uscita de "La terra del sangue e del miele" di Angelina Jolie. Il film della diva hollywoodiana è infatti ritenuto in Serbia troppo filo-musulmano. "Non ho visto il film della Jolie, ma so che è molto bello. Non credo però che il nostro film sia una riposta al lavoro di Angelina Jolie - ha spiegato l'attrice - Si tratta di un film che potrebbe riguardare qualsiasi guerra".



Le riprese cominceranno a maggio a Trebinje, nel sud est della Bosnia: "Non vedo l'ora di iniziare. Qui è tutto molto bello. E' bellissimo stare con voi. Sono commossa per questa accoglienza così calorosa".