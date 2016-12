Vasco Rossi va alla conquista dei cinema

foto Ufficio stampa Correlati "GLI SPARI SOPRA" A SAN SIRO 10:31 - Vasco sbarca al cinema giovedi 22 e venerdi 23 novembre con un evento musicale che racchiude due ore di show della tappa allo Stadio San Siro di Milano dall'ultimo tour. "Vasco Live Kom 011 al cinema", grazie a The Space Extra e QMI. verrà programmato in oltre 160 sale italiane. Appuntamento al 27 novembre per la pubblicazione di dvd, cd e blu ray "Live Kom 011: The complete edition". A Tgcom24 le immagini di Vasco che canta "Gli spari sopra". sbarca al cinema giovedi 22 e venerdi 23 novembre con un evento musicale che racchiude due ore di show della tappa allo Stadio San Siro di Milano dall'ultimo tour. "", grazie a The Space Extra e QMI. verrà programmato in oltre 160 sale italiane. Appuntamento al 27 novembre per la pubblicazione di dvd, cd e blu ray "".le immagini di Vasco che canta "".

L’esperimento nei cinema è collaudato, Vasco è stato il primo a farvi entrare un concerto rock con “Il mondo che vorrei”, nel 2008 e la prima volta nei cinema di Vasco è stata nel 1993 con “Gli spari sopra”.



“Live Kom 011: The complete edition” contiene il film dei concerti 2011 a San Siro, 4 sold out in fila (16, 17, 21 e 22 giugno 2011), record di incassi del primo semestre 2011; sempre nel 2011 Vasco è stato nominato tra gli artisti più importanti del gruppo Live Nation nel mondo.



Per informazioni sulle sale, prevendite, trailer e locandina cinema: www.vascoalcinema.it