Demi Moore, 50 anni e non sentirli

15:53 - Cinquant'anni e non sentirli. Demi Moore l'11 novembre spegne 50 candaline e lo fa sperando di lasciarsi alle spalle il periodo orribile iniziato proprio a novembre dell'anno scorso, quando venne annunciata la separazione dal terzo marito, Ashton Kutcher, dopo sei anni di matrimonio. A scatenare la rottura era stato il tradimento di lui con una bionda ventiduenne. Ne seguì un esaurimento nervoso, un forte dimagrimento e il ricovero in una rehab.

Non si può dire che sia stato un anno facile, quello che ha portato la star di Ghost, Soldato Jane e La lettera scarlatta a varcare la soglia dei 50. Se ora le cose vanno meglio sul lato psicofisico (l'attrice è stata recentemente fotografata ad in evento a New York, tornata in piena forma e bella come sempre) i problemi non sono finiti su quello legale. La Moore infatti sta ancora discutendo i termini del divorzio con Kutcher e la strada è tutt'altro che in discesa.



Negli ultimi anni la Moore ha visto drasticamente ridotta la sua attività sul set e di conseguenza le sue entrate. Non è certo dovuto alla suo aspetto fisico, invidiato anche dalle più giovani. Demi Moore è ancora molto bella, forse anche grazie alle decine di interventi di chirurgia estetica a cui, secondo la cronaca gossip si sarebbe sottoposta, ma che lei ha sempre negato: "E' completamente falso, non ho mai fatto nessun intervento chirurgico. Il bisturi non ti rende felice".