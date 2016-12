foto Ufficio stampa 14:09 - Tiziano Ferro torna in versione swing. Il 20 novembre esce in tutto il mondo "L'amore è una cosa semplice - Special Edition" che contiene "L'amore è una cosa swing", sei brani per la prima volta in veste swing, ma anche l'inedito "Per te" e il documentario "Trama sintetica di una giornata storica" che racconta il dietro le quinte del concerto allo Stadio Olimpico di Roma durante il quale il cantante si è esibito davanti a oltre 50.000 fan. torna in versione swing. Ilesce in tutto il mondo "" che contiene "L'amore è una cosa", sei brani per la prima volta in veste swing, ma anche l'inedito "Per te" e il documentario "Trama sintetica di una giornata storica" che racconta il dietro le quinte del concerto allo Stadio Olimpico di Roma durante il quale il cantante si è esibito davanti a oltre 50.000 fan.

Ad un anno di distanza dall'uscita di "L'amore è una cosa semplice" Tiziano esaudisce così uno dei suoi più grandi sogni: dismette i panni di artista pop per indossare quelli di un raffinato interprete swing. La special edition sarà disponibile in digitale in versione Mastered for iTunes in 63 paesi in tutto il mondo dagli Stati Uniti al Giappone, paese dove Ferro verrà pubblicato per la prima volta.



"Ho sempre sognato di incidere un disco swing - confessa il cantante - il mondo orchestrale dona una magia speciale ad ogni brano e consente alla voce di esplorare in maniera estremamente più fantasiosa. E' un viaggio, una bella esperienza, una porta che si apre e un piccolo sogno che si realizza, ascolto musica swing da quando ero piccolo, mi piaceva l'idea di omaggiare grandi come Frank Sinatra, Dean Martin e Nat King Cole che tanto conforto mi concessero con la loro musica".