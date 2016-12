Jovanotti si schiera con Chico Forti

- Il cantante Jovanotti lancia, in un'intervista video trasmessa ieri dalla trasmissione televisiva di "Quarto grado", un appello per far luce sulla vicenda di Chico Forti, il connazionale detenuto in carcere da 12 anni a Miami con l'accusa di omicidio. Le dichiarazioni sono state raccolte dal Roberto Fodde, amico fraterno di Forti.

"Conosco questo caso, come tutti gli italiani che si stanno appassionando a questa vicenda - ha dichiarato l'artista - metto la mia faccia in questo cammino di giustizia iniziato da un po’ di tempo. Sono a Miami, quindi sul luogo del delitto, delitto che probabilmente Chico non ha commesso”.

La vicenda giudiziaria di Chico Forti presenta numerose zone d'ombra. L'imprenditore trentino ha, infatti, girato un documentario in cui viene messa in dubbio la regolarità delle indagini sull'omicidio dello stilista Gianni Versace, cosa che spinge i suoi sostenitori a definire la condanna all'ergastolo una vendetta da parte della polizia statunitense.

Jovanotti ha poi aggiunto: "Avendo approfondito la conoscenza di questo caso, io stesso, che non sono né un giurista né un esperto del settore, mi rendo conto che sulla vicenda ci sono dei buchi evidenti. Non c’è la possibilità ora di andare a trovare Chico Forti in carcere, cosa che forse potrebbe essere possibile in futuro. Anzi spero di andare presto a bere qualcosa al bar con lui.”