Romina Power, un ritorno che viene da lontano

Si intitola "Da lontano" l'album che segna il ritorno di Romina Power in veste di cantautrice. E' il suo quarto lavoro da solista ed è per metà in Inglese, metà in Italiano. Include brani come, "Tears are not pearls", di cui Tgcom24 offre il video in anteprima. "Sono felice di poter ristabilire un rapporto con il mio pubblico attraverso il linguaggio universale della musica - ha detto Romina -. Spero che le note vadano direttamente dal mio cuore al loro".

Un ritorno che viene da lontano per più motivi. Intanto perché gli esordi cantautorali di Romina risalgono a quando, adolescente, frequentava un collegio in Inghilterra, scoprendo la musica emergente degli anni 60 e lasciandosi affascinare dai Beatles e Bob Dylan.



Ma anche questo album in qualche modo arriva da lontano. Infatti "Da lontano" è stato registrato nel 1998, prodotto dalla cantante con Yari Carrisi e Maurizio Fabrizio e poi mai pubblicato. A riscoprirlo è stato, nel 2011, un vecchio amico, produttore musicale, Fred Cannon, con il quale aveva collaborato in passato in Italia e Francia. Romina lo incontra dopo essere tornata negli Stati Uniti, nel 2007 per sfuggire alla morbosa curiosità dei media e per assistere sua madre malata di cancro al colon.



Cannon la convince a rilanciare quel disco e, dopo essere stato rimasterizzato con l'assistenza del prestigioso ingegnere del suono Greg Lukens e il suo associato Colin Peterson, l'album diventa una realtà. Nel Giugno del 2012, la "Power Entertainment" firma con l'etichetta di Rose Drake, "Creative and Dreams music network", un contratto di marketing e distribuzione mondiale. Il lancio di "Da Lontano" è previsto per il 9 Ottobre.