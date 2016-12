La boyband One Direction batte Rihanna

foto Reuters Correlati NUOVO LOOK DI RIHANNA

RIHANNA ABBRACCIA L'EX

SHOW E MUSICA

CHE SEXY ALICIA KEYS! 15:32 - E alla fine la boyband del momento, One Direction, batte la veterana Rihanna agli MTV Video Music Awards, che si sono tenuti a Los Angeles per la prima volta dallo Staples Center. La band ha ottenuto tre premi mentre Rihanna (con un nuovo taglio di capelli cortissimo) e Drake delle cinque nomination a testa hanno ottenuto solo un riconoscimento. Esibizioni spettacolari da una sexy Alicia Keys a una scatenata P!nk. - E alla fine la boyband del momento,, batte la veteranaagli, che si sono tenuti a Los Angeles per la prima volta dallo Staples Center. La band ha ottenuto tre premi mentre Rihanna (con un nuovo taglio di capelli cortissimo) edelle cinque nomination a testa hanno ottenuto solo un riconoscimento. Esibizioni spettacolari da una sexya una scatenata

Insomma quella di One Direction è una vera e propria favola iniziata con "X Factor" e continuata nel debutto musicale da soli sei mesi. Un boom di immagine e di vendite per i cinque ragazzi con la faccia d'angelo. La band ha battuto Justin Bieber e Rihanna per il miglior video pop. One Direction, che sono gestiti dal padre-padrone del format "X Factor" Simon Cowell, a marzo sono balzati in vetta alla classifica del Regno Unito. Il primo album "Up All Night" era anche ai primi posti della Billboard 200 chart. Da segnalare un'altra boyband inglese uscita vincente dalla serata ossia The Wanted come miglior artista emergente.



Rihanna partiva da ben cinque nomination con il rapper canadese Drake e ha vinto un solo premio. Ma è stato il premio più ambito della serata, quello di video dell'anno: "We Found Love". "Vi amo ragazzi! E' impressionante tutto questo", ha urlato Rihanna fasciata da un lungo abito bianco e con un nuovo taglio di capelli cortissimo.



La rapper del momento Nicki Minaj è la miglior donna, mentre Chris Brown ha vinto due premi - migliore video maschile e miglior coreografia per "Turn Up the Music". Drake ha vinto un solo premio per il suo video hip-hop "HYFR" che celebra la sua origine ebraica.



Quest'anno lo show si è svolto senza troppi colpi di scena dalla ginnasta campione olimpicica di 16 anni Gabby Ross che si è esibita in un esercizio ginnico mentre Alicia Keys cantava il nuovo singolo "Girl On Fire". Sul palco anche la star punk rock Billie Joe Armstrong dei Green Day, rimesso in forma dopo la disidratazione dello scorso weekend che ha costretto i il gruppo ad annullare il concerto a Bologna.



Lil Wayne ha regalato il suo nuovo singolo in anteprima "No Worries" mentre la rivelazione del momento, osannato dalla critica, Frank Ocean, che ha fatto notizia nel mese di luglio per essersi dichiarato gay, si è esibito in "Thinkin About You".



Calvin Harris è stato il vincitore del primo premio per la musica elettronica dance con "Feel So Close". Infine la cantante country Taylor Swift ha chiuso lo show con il suo singolo più venduto "We Are Never Ever Getting Back Together" insieme alle colleghe Minaj e Rihanna.