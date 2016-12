Nesli rinasce con la voglia di sposarsi

foto Ufficio stampa Correlati IL VIDEO IN ESCLUSIVA 08:16 - Nesli (vero nome Francesco Tarducci) è nel mondo della musica da 12 anni. Il cantautore ha girato cinque etichette discografiche fino ad approdare alla Carosello Records (la stessa che ha lanciato il fenomeno Nesliving vol.3 Voglio", in uscita il 4 settembre. Segnatevi questo nome, Nesli è uno dei migliori cantautori in circolazione e Tiziano Ferro ne sa qualcosa. (vero nome) è nel mondo della musica da 12 anni. Il cantautore ha girato cinque etichette discografiche fino ad approdare alla Carosello Records (la stessa che ha lanciato il fenomeno Emis Killa ) che l'ha accolto e coccolato fino a fargli sfornare "", in uscita il 4 settembre. Segnatevi questo nome, Nesli è uno dei migliori cantautori in circolazione ene sa qualcosa.

Ferro, infatti, si è letteralmente innamorato di "La fine", brano scritto da Nesli nel 2009, e l'ha inserito nel suo ultimo album "L'amore è una cosa semplice". La forza di Nesli? Scrittura diretta, metafore, giochi di parole e soprattutto la grande capacità di mettere nero su bianco - senza alcuna banalità - i sentimenti d'amore, rabbia, rassegnazione e riscatto.



Il panorama musicale italiano per fortuna pullula di bravi autori da Pacifico a Niccolò Agliardi (per citarne alcuni) che hanno scritto per interpreti come Malika e Laura Pausini. A loro si aggiunge di diritto anche Nesli i cui brani possono essere cantati tranquillamente da qualsiasi interprete di spessore. Non si tratta di solo rap né di hip hop ma di musica a 360 gradi che tocca l'elettronica ma anche venature soul. Tutto il mondo musicale di Nesli è racchiuso nell'album "Nesliving vol. 3 Voglio" che contiene dodici brani inediti nella versione standard e 15 in quella deluxe.



Il singolo "Ti sposerò" è un brano altamente radiofonico e con un beat potente ("Parlerò con la tua bocca pronuncerò l'amore per capire dove sbaglio per gridare ciò che voglio"), il secondo singolo sarà la ballad "Respiro" tra le canzoni più belle del disco ("Saranno gli applausi a colmare quel vuoto che poi se ci pensi resta ancora più vuoto").



Le parole dei brani sono sempre in bilico verso un amore sofferto come in "Voce" dove Nesli canta: "Lasceremo pezzi di noi come schegge in questo buio di luce nel tempo il giorno è qui sempre davanti sempre nei gesti degli altri". Ma l'amore è anche positività e riscatto in "Guarda l'amore cosa fa": "Guarda l'amore cosa fa venire voglia di partire e lasciare tutto qua tanto se resto so come va a finire e la vita come adesso non l'avevo vista mai". Notevole anche la produzione affidata a BigFish, Marco Zangirolami e allo stesso Nesli.



C'è da scommettere che il cantautore sbarcherà al prossimo Festival di Sanremo e sarebbe di buon auspicio per la nuova edizione targata Fabio Fazio che si spera sia più ricca e aperta alla sperimentazione sul versante della categoria Giovani. Intanto Nesli è al lavoro per un nuovo album con un produttore di grido ma questa è un'altra storia. Una nuova storia.

Andrea Conti