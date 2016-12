Lady Gaga debutta al cinema e si spoglia

14:52 - Lady Gaga è pronta a fare il suo debutto ufficiale come attrice. La notizia arriva direttamente dal profilo Twitter del regista Robert Rodriguez, che svela: "Ho appena finito di lavorare con Lady Gaga a Machete Kills. E' davvero una tipa tosta!". Nel film - che uscirà il prossimo anno - la regina del pop vestirà i panni dell'intrigante "La Chameleòn". Per festeggiare la star ha posato nuda su Twitter.

La conferma arriva anche dalla stessa Lady Gaga, che cinguetta: "E' vero, farò il mio debutto come attrice nel fantastico Machete Kills di Rodriguez, sono così eccitata!". Per il film - che uscirà nel 2013 - Rodriguez le ha cucito su misura il ruolo di "La Chameleòn", davvero perfetto per una personalità così trasformista come la sua.



Con "Machete Kills" prosegue così l'avventura del rude messicano Machete Cortez (Danny Trejo), iniziata nel 2010 con "Machete". Dopo essere sopravvissuto ai vigilanti texani, che lo volevano morto, ora il nostro eroe dovrà attraversare il Messico per far fuori un folle commerciante di armi.



Nel cast - oltre alla Gaga - una pioggia di stelle di Hollywwod, tra cui: Jessica Alba, Sofia Vergara, Michelle Rodriguez, Mel Gibson e Charlie Sheen.



Rodriguez mantiene così la promessa lanciata durante i titoli di coda di "Machete" quando, con una buona dose di ironia e provocazione, annunciò due (im)probabili sequel di "Machete", dal titolo "Machete Kills" e "Machete Kills Again". Ora sappiamo che Rodriguez non scherza affatto. Esattamente come Machete.