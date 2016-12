Adele, un bebè da 500mila sterline

foto Ap/Lapresse 13:36 - Grandi lavori in casa Adele. La popstar, che ha appena annunciato di essere incinta, sta infatti spendendo una fortuna per adeguare a misura di bimbo la sua abitazione di super lusso. Non le basterà infatti adeguare a nursery una stanza esistente con l'aggiunta di qualche arredo: secondo il quotidiano "The Sun", l'intervento di ristrutturazione potrebbe costare attorno alle 500mila sterline. - Grandi lavori in casa Adele. La popstar, che ha appena annunciato di essere incinta, sta infatti spendendo una fortuna per adeguare a misura di bimbo la sua abitazione di super lusso. Non le basterà infatti adeguare a nursery una stanza esistente con l'aggiunta di qualche arredo: secondo il quotidiano "The Sun", l'intervento di ristrutturazione potrebbe costare attorno alle 500mila sterline.

Ci sarà una radicale ristrutturazione di casa per posizionare l'ambiente dedicato al nascituro proprio vicino alla camera da letto dell'artista. I permessi edilizi per iniziare i lavori nella casa da oltre 2 milioni di sterline di Adele, il suo nido d'amore con Simon Konecki, ci sono già: sono arrivati giusto in tempo, dopo mesi di attesa per le procedure burocratiche attivate dalla cantante che ha collezionato 6 Grammy.



Ci saranno parecchi muri da abbattere al pian terreno e al primo piano per ricavare nuove stanze utili alla neo mamma e alla sua famigliola.