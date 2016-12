Campo di fiori e musica per Irene Fornaciari

foto Da video Correlati CANTA TRA LE MARGHERITE 10:57 - "Il volo di un angelo" è il nuovo singolo di Irene Fornaciari dopo la sanremese "Grande Mistero". Il brano porta la firma di Zucchero e di Enrico Ruggeri: "L'avevo incontrato nella nostra casa discografica, Universal, mi sono fatta coraggio e mi sono proposta. Lui ha accettato subito e per me è un grande onore", aveva detto la cantante a Tgcom24 che presenta il video in cui è immersa in un campo di fiori. " è il nuovo singolo didopo la sanremese "". Il brano porta la firma die di: "L'avevo incontrato nella nostra casa discografica, Universal, mi sono fatta coraggio e mi sono proposta. Lui ha accettato subito e per me è un grande onore", aveva detto la cantanteche presenta il video in cui è immersa in un campo di fiori.

Irene sarà impegnata nella manifestazione "Donne in canto" che si terrà il 25 maggio al Palaeib a Brescia. La cantante è impegnata nel tour che è stato lanciato dal concerto benefico con la Croce Rossa che l'ha scelta come madrina a Milano. Diverse le tappe toccate per tutto giugno e luglio fino alla chiusra il 14 settembre a Casalguidi di Serravalle Pistoiese (PT).