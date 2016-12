Cannes, dodici minuti di applausi per Bertolucci

Bernardo Bertolucci, che già all'ingresso era stato accolto con una standing ovation, e' apparso commosso e felice per il successo del film, dei suoi attori giovani in lacrime e dell'accoglienza calorosa riservata al suo ritorno al cinema, a nove anni da "The dreamers".



- ON THE ROAD di Walter Salles

Con Garrett Hedlund, Sam Riley, Kristen Stewart, Tom Sturridge, Kirsten Dunst, Viggo Mortensen. In CONCORSO.

E' sulla strada che i destini di Sal Paradise, aspirante scrittore e Dean Moriarty, marito poco fedele e scavezzacollo senza fissa dimora si incontrano e fanno amicizia. Ed e' sulla strada che insieme a Marylou (la moglie di Dean) decidono di andare alla ricerca della liberta' e di un mondo diverso. Dal romanzo generazionale di Kerouac un adattamento molto atteso (per decenni era stato impossibile) con partecipazioni divistiche di pura simpatia.



- HOLY MOTORS di Leos Carax

Con Edith Scob, Denis Lavant, Eva Mendes. In CONCORSO.

Viaggia silenziosa nella notte la grande auto di Monsieur Oscar, guidata dalla fedele autista Celine. Ma chi e' Oscar e quante vite ha attraversato nella sua ricerca della pura bellezza? Film enigmatico come il suo autore che restava muto da ben 13 anni.



- IO E TE di Bernardo Bertolucci

Con Jacopo Olmo Antinori, Tea Falco, Sonia Bergamasco. FUORI CONCORSO.

Ha appena 14 anni Lorenzo, figlio taciturno di una coppia borghese. Nel giorno della sua gita scolastica, il ragazzo decide invece di nascondersi al mondo rinchiudendosi nella cantina di casa per una settimana, con i suoi libri e dischi preferiti. Ma l'arrivo improvviso di Olivia, piu' grande e terribilmente seducente, cambiera' i suoi piani. Festeggiato lo scorso anno a Cannes per i suoi 70 anni, Bertolucci ritorna ai temi prediletti dell'adolescenza e della scoperta della vita adattando il romanzo breve di Niccolo' Ammanniti e facendo debuttare due ragazzi che, davanti alla cinepresa, si scoprono attori.



- 7 DIAS EN LA HABANA di autori vari. UN CERTAIN REGARD.

Le vere star di questo film a episodi, nato dalla curiosita' dei cineasti per una citta' nel pieno di una trasformazione epocale, sono proprio i suoi registi: Benicio Del Toro, Pablo Trapero, Julio Medem, Elia Suleiman, Gaspar Noe', Juan Carlos Tabio, Laurent Cantet. Incontratisi per caso grazie a un festival di cinema, i sette registi (una squadra che farebbe sognare qualsiasi direttore di festival) si sono divisi i compiti nel raccontare come la cultura si impadronisce del quotidiano e come la gente di Cuba sta vivendo la sua seconda, silenziosa, rivoluzione.



- SIGHTSEERS di Ben Wheatley

Con Alice Lowe e Steve Oram. QUINZAINE DES REALISATEURS.

E' davvero una 'proiezione speciale' come promette il programma, quella riservata al debutto sulla Croisette di uno dei cineasti inglesi piu' amati e attesi del momento. Gia' autore di due horror molto personali (il secondo, 'Kill list' esce in estate sugli schermi inglesi), Wheatley si cimenta col genere della black comedy narrando le vicissitudini di una coppia che parte alla scoperta della campagna inglese in camper. Ma ben presto il sogno vira all'incubo tra adolescenti rabbiosi, turisti della domenica e una serie di minacce inquietanti.



- SOFIA'S LAST AMBULANCE di Ilian Metev

Con Krassimir Yordanov e Mila Mikhailova. SEMAINE DE LA CRITIQUE.

Dopo il cinema romeno, Cannes prova ad accompagnare i primi passi di un rinnovato cinema bulgaro con questo spaccato della vita notturna a Sofia vista con gli occhi di tre improbabili eroi: l'equipaggio di una delle 13 ambulanze che devono assistere una citta' da due milioni di abitanti. Allegri paladini della vita, i tre vivono una notte in cui la loro speranza di essere utili viene messa a dura prova.