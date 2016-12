Brad Pitt criminale e investigatore a Cannes

foto Ap/Lapresse Correlati TUTTI PAZZI PER BRAD 12:09 - Star della settima giornata del Festival di Cannes è Brad Pitt, sbarcato sulla Croisette per presentare "Killing them softly" di Andrew Dominik. Pitt veste i panni di un criminale che indaga per la mafia su una rapina avvenuta nel corso di una partita a poker. Andrew Dominik si tuffa nel mondo dei gangster e della malavita facendo di "Killing them softly" strumento di critica del sistema capitalistico. - Star della settima giornata del, sbarcato sulla Croisette per presentare "Pitt veste i panni di un criminale che indaga per la mafia su una rapina avvenuta nel corso di una partita a poker. Andrew Dominik si tuffa nel mondo dei gangster e della malavita facendo di "Killing them softly" strumento di critica del sistema capitalistico.

Il microcosmo del crimine non è immune alla crisi e il regista australiano ritrae il declino dell'economia occulta ispirandosi al romanzo 'Trade' del 1974 dello scrittore americano George V. Higgins. Il film, esteticamente costruito come un cartone animato, racconta le difficoltà di Jakie Cogan interpretato da Pitt nel suo compito di trovare gli autori della rapina. Un film che racconta dunque del lato noioso della società sommersa e che si concentra molto sui dialoghi, cesellati e controllati che predominano sull'intrigo.



Il regista ha mostrato una visione senza sconti del rapporto della società americana con il denaro: "La maggior parte dei film sugli americani - ha detto Andrew Dominik - mostrano il popolo degli Stati Uniti come vorrebbe essere visto. Il solo genere che li mostra davvero per quello che sono è quello criminale perchè si tratta dell'unico genere dove è accettabile che tutti i personaggi non pensino ad altro che al denaro".