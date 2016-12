Emma picchia il fidanzato... sul set

foto Da video Correlati TRA RABBIA E BALLI SEXY

16:37

- Lo affronta con coraggio e aggressiva come una pantera sfoga tutta la sua rabbia dopo una delusione d'amore. Così una splendida Emma Marrone picchia il suo fidanzato sul set di "", il video del. Una lotta in cui combatte senza risparmiarsi, tra balli sexy e tanta grinta. Alla fine la bella cantante pugliese riesce a mettere il partner al tappeto. E se ne va per la sua strada con orgoglio. Perché ha vinto lei.