Mark Owen diventerà papà per la terza volta

foto Ufficio stampa 13:14 - Le fan dei Take That possono gioire di nuovo. Dopo Robbie Williams (Gary Barlow (in attesa del quarto) anche Mark Owen confessa che presto diventerà di nuovo papà. "La pancia di mia moglie Emma Gerguson è diventata troppo grande per essere mimetizzata", ha detto. Intanto i tre scherzano sulla coincidenza: "Ci siamo messi tutti al lavoro perché in tv non c'era niente". - Le fan deipossono gioire di nuovo. Dopo che ha annunciato l'arrivo del primo figlio ) e(in attesa del quarto) ancheconfessa che presto diventerà di nuovo. "La pancia di mia moglieè diventata troppo grande per essere mimetizzata", ha detto. Intanto i tre scherzano sulla coincidenza: "Ci siamo messi tutti al lavoro perché in tv non c'era niente".

Owen ha già un maschietto, Elwood Jack di 6 anni e una bambina, Willow Rose di 4. "Mark è al settimo cielo - ha detto un amico della coppia al tabloid 'Sun' - lo ha tenuto nascosto il più a lungo possibile per poter tenere la notizia speciale in famiglia. Ma al quarto mese di gravidanza ormai è arrivato il momento di condividerlo con tutti".



Il suo annuncio segna un trio di neonati in arrivo per i Take That: oltre a Robbie e sua moglie Ayda Field, che diventeranno genitori per la prima volta, anche Gary e sua moglie Dawn sono in attesa del loro quarto bambino. "I ragazzi si sono fatti una risata per avere bimbi in arrivo contemporaneamente - ha continuato la fonte - Gary ha scherzato sul fatto che non doveva esserci proprio nulla in televisione per essersi messi tutti quanti al lavoro".