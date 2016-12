Useless Wooden Toys, si apre la caccia al Suv

foto Facebook 10:35 - Il prezzo della benzina è alle stelle? Gli Useless Wooden Toys hanno trovato la loro particolare ricetta: mettersi a difesa della bicicletta e aprire la caccia al Suv. Il duo ha lanciato via Twitter e Facebook il loro nuovo singolo "Pioverà benza", al quale collabora Dargen D'Amico. Il video del brano vede i due impegnati a demolire un auto a colpi di martello per costruire... una bicicletta a prova di guerra nucleare... - Il prezzo della benzina è alle stelle? Glihanno trovato la loro particolare ricetta: mettersi a difesa della bicicletta e aprire la caccia al Suv. Il duo ha lanciato viail loro nuovo singolo "", al quale collabora. Il video del brano vede i due impegnati a demolire un auto a colpi di martello per costruire... una bicicletta a prova di guerra nucleare...

Il duo di producer e cantanti cremonesi (Riccardo Terzi e Gilberto Girardi) spiegano così questa campagna. "Con Dargen - dicono – ci siamo catapultati in un fantascientifico scenario ecoterroristico, alla guida di un carroarmato e armati di fiocina, alla perpetua caccia di sempre più rare nuvole cariche d'acqua, sotto una pioggia di gasolio, tra infinite ed imprevedibili curve a gomito. Come dicono i kraftwerk, la bicicletta è la perfetta metafora della computer music: uno sport di gruppo e allo stesso tempo solitario, come la musica è un'idea individuale ma anche un prodotto collettivo. E' silenzio e ripetizione".



"Pioverà benza" è contenuto in "Piatto forte", il primo album pubblicato dagli Useless Wooden Toys con la Emi, un disco che contiene brani inediti nati dai featuring con nomi inaspettati dell'underground indie rock, del rap italiano, da Piotta a Emilie Chick, passando per My Awesome Mixtape e Dj Color.