Serena Rossi, una "cantattrice" sexy

Labbra carnose e curve mozzafiato. Sulla pagine di "Maxim" Serena Rossi "gioca" a fare la modella per un giorno. Già perché la bella napoletana è prima di tutto attrice. Diventata celebre per una scena hot con Luca Zingaretti, Serena è conosciuta al grande pubblico come la solare Carmen di "Un posto al sole", con cui condivide la passione per la musica.

E' passato un po' di tempo dalla celebre scena di nudo con Luca Zingaretti, ma per Serena è un ricordo indelebile. "E chi se la dimentica quella scena lì? - scherza l'attrice sulle pagine di "Maxim" - Ero appena arrivata in Sicilia e avevo appena conosciuto Zingaretti. Neanche il tempo di tirare il fiato: ci fanno spogliare e ci gettano in acqua. Non ti dico l'imbarazzo!".



La sua celebrità è però legata soprattutto al personaggio di Carmen Russo in "Un posto al sole", che sente per molti versi simile a lei: "Dopo sei anni di convivenza forzata è difficile tracciare dei confini tra me e lei. Una cosa che abbiamo in comune e senza dubbio la napoletanità. E poi il sorriso, la passione per la musica: io mi sento una "cantattrice". Negli ultimi anni ho dovuto fare l'attrice, è vero, ma la mia anima canora è più viva che mai".