Albertazzi tra danza e colori celebra Picasso

foto Ufficio stampa Correlati MUSICA, DANZA E COLORI 17:11 - Il mito di uno dei pittori più celebri dell'arte, Pablo Picasso, rivisitato e interpretato da uno dei più grandi attori italiani Giorgio Albertazzi. Sbarca Piccolo Teatro Strehler di Milano dal 28 febbraio all'11 marzo "Cercando Picasso", diretto da Antonio Calenda. Albertazzi è circondato dalle danzatrici della Martha Graham Dance Company in un tripudio di temi e colori. - Il mito di uno dei pittori più celebri dell'arte, Pablo Picasso, rivisitato e interpretato da uno dei più grandi attori italiani Giorgio Albertazzi. Sbarca Piccolo Teatro Strehler di Milano dal 28 febbraio all'11 marzo "Cercando Picasso", diretto da Antonio Calenda. Albertazzi è circondato dalle danzatrici della Martha Graham Dance Company in un tripudio di temi e colori.

Dell’universo di Picasso non verrà evocata solo la dimensione drammatica di "Guernica". Attraverso i suoi scritti sulle donne e sull’amore, alternati a liriche di autori a lui vicini viene ritratto il rapporto appassionato, fervido, ma anche conflittuale del pittore con l’eros e il femminile.



Dopo il successo al debutto e nelle selezionate piazze toccate lo scorso anno (solo Roma, Messina, Firenze) e i riconoscimenti (il Pegaso d’Oro 2011 nell’ambito del Premio Flaiano, il Premio “Ombra della Sera” al Festival del Teatro Romano di Volterra ed è stato nella terna dei finalisti de “Le maschere del teatro italiano”, sempre per la regia) "Cercando Picasso" è ripartito da gennaio a New York. Archiviata l’anteprima internazionale dal primo al 12 febbraio è andato in scena al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, dove per la prima volta la partitura è stata eseguita dal vivo dall’orchestra della Fondazione lirica.



"Affrontare Picasso – ha commentato il regista Antonio Calenda – significa rispondere alla sua fantasmagoria, dare voce alla sua irruente visionarietà. Perciò sarà necessario discostarsi dagli stilemi del naturalismo per ricreare invece le tensioni dell’irripetibile atmosfera culturale che circondava Picasso, per ricercare nel mondo delle sue motivazioni interiori attraverso la figurazione evocativa e coreografica, attraverso le sue stesse parole ed i pensieri che riverberano potenti da passi tratti dai suoi scritti, dai suoi poemi, dai testi teatrali".