Il tour di Lady Gaga immerso nel Medioevo

Se tutto il mondo musicale è rapito dal nuovo singolo di Madonna e dal lancio del suo tour mondiale, tappa in Italia il 14 giugno a Milano e il 16 a Firenze Lady Gaga torna alla riscossa su Twitter. L'interprete di "Poker Face" ha regalato ai suoi fan la locandina del nuovo tour "The Born This Way Ball" e la bozza della mastodontica scenografia che sarà ispirata al Medioevo.

Lady Gaga ha postato le foto del palco ai quasi 19milioni di seguaci su Twitter. "The Born This Way Ball" 2012-2013 sarà caratterizzato da un castello medievale e e da una enorme passerella che chiude il pubblico a metà. Secondo la popstar, chi si ritrova dentro il cerchio più vicino al palco avrà la possibilità di andare nel backstage. Un regalo gradito a tutti i suoi "mostriciattoli".