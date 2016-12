Star hollywoodiane ieri e oggi

foto Tgcom24 Correlati DA DEMI MOORE A BRAD PITT 11:03 - John Travolta aveva ancora i capelli e non doveva ricorrere al parrucchino, mentre George Clooney sfoggiava una cascata di riccioli. Quanto a Meg Ryan, anche da studentessa in tenuta sportiva sprizzava sensualità da tutte le parti. Per Demi Moore, invece, i problemi erano lontani e a vent'anni incantava tutti con il suo sorriso e le forme sinuose. Anche i vip sono stati bambini e adolescenti: ecco una carrellata di com'erano e come sono. aveva ancora i capelli e non doveva ricorrere al parrucchino, mentresfoggiava una cascata di riccioli. Quanto a, anche da studentessa in tenuta sportiva sprizzava sensualità da tutte le parti. Per, invece, i problemi erano lontani e a vent'anni incantava tutti con il suo sorriso e le forme sinuose. Anche isono statie adolescenti: ecco una carrellata di com'erano e come sono.

Chaz Bono (la figlia di Cher) era una splendida bambina e la trasformazione sessuale (è diventata uomo) non era ancora nei suoi pensieri. Un giovanissimo Brad Pitt invece seduceva già con il suo sorriso, si capiva che avrebbe fatto strada.



Sean Penn stupiva per lo sguardo da furbetto ma la barba stentava ancora a crescere mentre Janet Jackson era consapevole di essere la sorella del re del pop e cercava in tutti i modi di emulare il fratello Michael.