Cathy Rowland, senza veli tra la natura

foto Playboy Correlati UN AGOSTO BOLLENTE 11:51 - L'edizione più "calda" del 1971, ovvero quella di agosto, "Playboy" l'ha dedicata alla ballerina Cathy Rowland. Vegetariana convinta, sognava un futuro sulle punte e un mondo migliore. E nel frattempo si faceva immortalare come mamma l'ha fatta in un campo di grano. Nella cover indossava un paio di hot pants, ma dentro si spogliava senza imbarazzo, perché "la natura è così".

Nata a Los Angeles nel 1950 da un vigile del fuoco e da una parrucchiera, fin da bambina si è dedicata alla danza e alla musica. E anche se per sopravvivere ha fatto mille lavori, tra cui impiegata in Borsa, Cathy non ha mai rinunciato al suo sogno. Ovvero ballare.



Capelli biondo ramati, 21 anni appena compiuti, nel 1971 la Rowland aveva già le idee chiare. E le illustrava in un servizio hot ai suoi connazionali. Che non l'hanno dimenticata.