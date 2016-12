Penelope volta le spalle alle pellicce

foto Peta Correlati TUTTI I NUDI SULLO SCHERMO DI PENELOPE 12:04 - Un'altra stella si aggiunge a quelle già collezionate dalla Peta nella sua campagna contro l'uso delle pellicce. Si tratta di Penelope Cruz, il cui volto campeggia su un cartellone nel centro di New York. L'attrice però ha optato per una foto a dir poco morigerata: a differenza di chi l'ha preceduta lei non è nuda, o forse lo è anche ma tanto nella foto le uniche parti di lei che si vedono sono il viso e una spalla... - Un'altra stella si aggiunge a quelle già collezionate dallanella sua campagna contro l'uso delle pellicce. Si tratta di, il cui volto campeggia su un cartellone nel centro di. L'attrice però ha optato per una foto a dir poco morigerata: a differenza di chi l'ha preceduta lei non è, o forse lo è anche ma tanto nella foto le uniche parti di lei che si vedono sono ile una...

Una scelta sicuramente più stilistica che dettata da un eccesso di pudore, dal momento che Penelope non si è mai tirata indietro, anche in un passato recente, nel mostrare il proprio corpo al cinema.



A meno che, una volta divenuta mamma (il suo bimbo è nato un anno fa), la Cruz abbia deciso che i tempi per regalare le proprie grazie agli occhi del pubblico, anche se per una buona causa, siano ormai da ritenersi una fase conclusa.