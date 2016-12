Bob Dylan per i 50 anni di Amnesty International

La grande varietà di musicisti e generi musicali, che spaziano dal rock all'hip-hop, dal folk al jazz, dimostrano quanto tutto il mondo della musica supporti con forza le ragioni di Amnesty e quanto forte sia stato l'impatto di Dylan a livello culturale."Questo album è il risultato della fusione tra il grande rispetto degli artisti per il duro lavoro di Amnesty International nel mondo e l’incrollabile genio di Bob Dylan - spiegano Ayeroff e Yanatta, direttori artistici del progetto - Siamo orgogliosi di essere parte di un progetto così importante". La raccolta, dal titolo "Chimes of Freedom: Songs of Bob Dylan Honoring 50 Years of Amnesty International", contiene 73 canzoni divise in 4 cd e uscirà in Italia il 7 febbraio.Su www.amnestyusa.org/chimes si potrà comprare l'album e allo stesso tempo ci si potrà informare di quali azioni intraprendere per aiutare le persone che sono state private della loro libertà.