Pavia, una canzone nata tra i banchi di scuola diventa un successo mondiale

- Due amici di Pavia e una passione in comune: la musica. Giacomo Rossi, in arte Jack Ross, e Ludovico Bolis, detto LDB, hanno creato con l'utilizzo di un semplice computer una hit di successo che, in poco tempo, ha scalato le classifiche mondiali di downloads del settore disco.

"Criminal4love" è una canzone Electro House. E' stata ideata dai due ragazzi di Pavia sui banchi del liceo "Taramelli" ed ora sta conquistando il mercato discografico. Il pezzo dei due studenti, di 17 e 19 anni, è stata lanciato all’inizio dell’anno ed è entrato nelle top 100 dopo dieci giorni. Oggi è al 13° posto tra i brani Electro House e all’80° nella Top 100 generale.

Intervistati da La Provincia Pavese, i dj hanno dichiarato: "Abbiamo studiato entrambi all’istituto Vittadini: chitarra e violino. La nostra passione poi si è spostata nell’ambito digitale". E sul successo inaspettato: "Cerchiamo di rimanere con i piedi per terra, intanto pensiamo a preparare le successive uscite". Per quanto riguarda i progetti futuri, i ragazzi hanno le idee chiare: "Innanzitutto terminiamo gli studi. Se poi la nostra passione diventasse un lavoro sarebbe bello. Ma per questo c’è ancora tempo". In bocca al lupo.

