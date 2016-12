Bob Sinclar, il re della discoteca torna a ballare

foto Ufficio stampa 15:21 - Bob Sinclar, uno degli esponenti della scena electro-house più amati e pioniere della French Touch, pubblica il 30 gennaio il nuovo album "Disco Crash". Tante le sorprese col pop glam di Sophie Ellis Bextor ("Fuck with You"), il rap di Snoop Dogg ("Wild Thing" & "Number One"), o l'energia latina di Pitbull ("Rock the Boat"). , uno degli esponenti della scena electro-house più amati e pioniere della French Touch, pubblica il 30 gennaio il nuovo album "Disco Crash". Tante le sorprese col pop glam di("Fuck with You"), il rap di("Wild Thing" & "Number One"), o l'energia latina di("Rock the Boat").

“Non c’è rivalità tra Italia e Francia, forse solo un po’ nel calcio, ma certamente non tra i deejay. Anzi, ringrazio tutta l’Italia per l’accoglienza che ricevo ogni volta che vengo qui”. Queste le parole del deejay Bob Sinclar, intervistato in esclusiva da Silvia Toffanin a Verissimo, e in Italia per presentare il suo ultimo album “Disco crash”.



Divenuto ancor più celebre nel nostro paese dopo aver remixato il brano di Raffaella Carrà "A far l’amore comincia tu", a proposito della Raffa nazionale il Re della console dice: “Raffaella Carrà è fantastica. Una persona generosa, bella e vera. Registrare con lei questo brano è stato un momento magico”.



Infine, a Silvia Toffanin che gli chiede se pensi che la discoteca sia ancora un luogo pericoloso, Bob Sinclar, che non beve alcolici e non fuma, racconta: “La discoteca è un posto magnifico. Forse, l’ultimo posto dove c’è ancora libertà. Oggi che non si vedono altro che catastrofi, la gente aspetta il venerdì o il sabato sera per vestirsi bene e andare in discoteca, divertirsi e sfogarsi un po', e poi - aggiunge - io non sono certo qui per dire che non bisogna bere o fumare, ma qualsiasi cosa bisogna farla con intelligenza”.



Dopo l'uscita di "Made in Jamaica", rivisitazione dei suoi successi in versione reggae, Bob Sinclar ha deciso di torna alle origini musicali con "Disco Crash". Il dj ha invitato Sean Paul a partecipare al brano "Tik Tok", primo singolo electro raggae estratta dal brano originale "No Limit" dei 2 Unlimited, un brano ritmico che schiaccia l’occhio alle sue produzioni precedenti.



Bob Sinclar, star dei Club di tutto il mondo, ha collezionato una serie di successi internazionali e remix "The Beat Goes On", "What a Wonderful World", "Love Generation" e "Rock This Party".



Tracklist 1."Rock The Boat" Feat. Pitbull, Dragonfly & Fatman Scoop 2."Fuck With You" Feat. Sophie Ellis Bextor & Gilbere Forte 3. "Wild Thing" Feat. Snoop Dogg 4. "Far L’amore" Feat. Raffaella Carrà 5."Not Gangsta" Feat. Mr Shammi 6.“Life" Feat. Ben Onono 7. "Put Your Handz Up" Feat. Hot Rod 8."Tik Tok" Feat. Sean Paul 9."Around The World" Feat. Gilbere Forte 10."Rainbow Of Love" Feat. Ben Onono 11."The Network" Feat. Kc Flightt 12."Magic Fly"