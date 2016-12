Manuel Frattini è un Peter Pan magico

foto Ufficio stampa Correlati ETERNO RAGAZZINO 19:01 - Dopo il debutto nazionale il 23 settembre scorso all'Arena di Verona e dopo essere stato nei teatri di Milano, Genova, Padova, Macerata e Pescara arriva a Roma dal 24 gennaio al 12 febbraio la nuova edizione di "Peter Pan il Musical", la produzione, firmata Il Sistina. Ad interpretare il ruolo del "bambino che non voleva crescere" torna Manuel Frattini che accompagnerà il pubblico fino alla magica "Isolachenonc'è". - Dopo il debutto nazionale il 23 settembre scorso all'Arena di Verona e dopo essere stato nei teatri di Milano, Genova, Padova, Macerata e Pescara arriva a Roma dal 24 gennaio al 12 febbraio la nuova edizione di "", la produzione, firmata Il Sistina. Ad interpretare il ruolo del "bambino che non voleva crescere" tornache accompagnerà il pubblico fino alla magica "Isolachenonc'è".

A capo della ciurma dei pirati, nel ruolo dell’efferato Capitan Uncino, Pietro Pignatelli, apprezzatissimo interprete già coprotagonista anche di “C'era una volta...Scugnizzi”.Al suo fianco Jacopo Pelliccia nel ruolo del fedele Spugna e ancora Martha Rossi (Wendy), Ilaria De Rosa (Giglio Tigrato), Nikolas Lucchini (John Darling), Valentina Corrao (Mrs. Darling) e Daniela Simula (Michael Darling).



Tratto dal capolavoro di James Matthew Barrie, questo musical vede in scena una compagnia di venticinque artisti, diretti da Maurizio Colombi (già regista di successi come We will rock you, Gormiti, Heidi, Pirates, La Divina Commedia), che si muovono sulle trascinanti musiche dello storico concept-album “Sono Solo Canzonette” di Edoardo Bennato, arrangiato in versione musical dallo stesso autore.



Peter Pan il musical nelle stagioni teatrali 2006-07 e 2007-08 è risultato essere lo spettacolo più visto in assoluto in Italia con, rispettivamente, 135.141 e 234.859 spettatori.



"Peter Pan il Musical" è uno spettacolo di grande impatto visivo e sonoro, immerso in una atmosfera incantata, dove i duelli tra Peter Pan e i pirati di Capitan Uncino continuano a far sognare grandi e bambini. Ad appassionare gli spettatori le entusiasmanti coreografie acrobatiche, lo sbarco della nave pirata ed il personaggio di Trilly, realizzato con tecnologie laser.



INFORMAZIONI: Teatro Sistina 00187 Roma - Via Sistina 129 Tel.: 06.4200711 - Botteghino: dal Lunedì al Sabato orario continuato 10 - 19 Domenica orario continuato 10 - 18