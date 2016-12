Golden Globe, trionfano Clooney e Streep

foto Ap/Lapresse Correlati SPETTACOLO SUL PALCO A LOS ANGELES

E' andato a "Paradiso amaro" il Golden Globe per il miglior film, nella categoria "drama" e George Clooney, protagonista della pellicola di Alexander Payne, è stato premiato come miglior attore drammatico avendo la meglio sugli amici Brad Pitt e Leonardo di Caprio. Meryl Streep è stata premiata come migliore attrice per la sua interpretazione ne "La Lady di ferro" mentre miglior regista è Martin Scorsese per "Hugo Cabret".

Grande festa a Los Angeles per quello che è tradizionalmente considerato l'antipasto degli Oscar. E a giudicare dal numero di celebrità sfilate sul red carpet, questa edizione potrebbe gareggiare tranquillamente con gli Oscar stessi.



Il film muto "The Artist" e il dramma familiare "Paradiso Amaro" (The descendants) hanno vinto i premi più importanti. Vero protagonista, sul red carpet del Beverly Hilton di Los Angeles, George Clooney, protagonista di "Paradiso Amaro" e vincitore quale miglior attore. Nel film di Alexander Payne, premiato quale miglior film drammatico, Clooney è Matt King, un marito e padre da sempre indifferente e distante dalla famiglia. Ma quando la moglie rimane vittima di un incidente in barca è costretto a riavvicinarsi alle due figlie, e quindi a riconsiderare il suo passato e valutare un nuovo futuro.



Doppio premio anche per 'The artist' di Michel Hazanavicius, miglior commedia, con Juan Dujardin miglior attore del genere. Il film narra le vicende di un attore del cinema muto,finito nel dimenticatoio con l'avvento del sonoro ma protagonista, alla fine,di un riscatto. Ritirando il premio, ha ringraziato con un gesto senza dire una parola. Il premio alla carriera 2012, il Cecil B. DeMille Award, è andato a Morgan Freeman. Meryl Streep, per la sua Lady di Ferro, conquista il premio come miglior attrice drammatica. Stesso ruolo, ma per una commedia, va a Michelle Williams nei panni di Marylin Monroe.



Tra i film d'animazione, vince 'Le avventure di Tintin'; per il miglior film straniero, l'iraniano 'A separation'. Miglior sceneggiatura a Woody Allen per 'Midnight in Paris'. Tra i premi televisivi, Kate Winslet si è messa in luce come protagonista della miniserie 'Mildred Pierce' e Matt LeBlanc (il Joey di Friends) per la serie tv Episodes, in cui interpreta ironicamente se stesso. Miglior serie tv (commedia) a "Modern Family", mentre "Homeland" ha vinto il premio come miglior serie drammatica.



