Aretha Franklin: per la regina del soul funerali-show, tra commozione e musica

E' stata la regina del soul e anche nel momento dell'addio è stata una diva. I funerali di Aretha Franklin si sono svolti nella chiesa pentecostale Greater Grace Temple di Detroit, nel Michigan, dove è andato in scena un grande show, con tanto di cambio di abito (tre nei tre giorni di camera ardente: uno rosso, uno blu e uno dorato), musica e persino sorrisi tra chi ha voluto vivere l'ultimo saluto ad Aretha come una festa in suo onore.

Alla cerimonia dell'ultimo saluto hanno partecipato numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica, tra i quali Hillary e Bill Clinton, Stevie Wonder, Jesse Jackson, Joe Madison, Jennifer Hudson e Faith Hill. Insieme a loro centinaia di fans che, per conquistarsi il posto nella chiesa gremita, sono stati in coda per ore, alcuni addirittura un giorno intero.



La musica, la sua musica, colonna sonora del secolo scorso, e quella religiosa, con la quale aveva cominciato il suo percorso da cantante ed era cresciuta, ha caratterizzato la cerimonia. La città di Detroit si è raccolta attorno all'artista che il suo biografo, David Ritz, ha definito ai microfoni della Cnn come "il nutrimento della città, la sacerdotessa della musica che non l'ha mai abbandonata, nemmeno nei periodi più bui".



Ad accompagnarla nell'ultimo viaggio, decine di cadillac rosa, tributo alla sua canzone del 1985, che hanno scortato la bara dorata della diva fino al cimitero di Woodlawn, dove è stata sepolta accanto al padre, il reverendo Cl Franklin, alle sorelle Carolyn ed Erma, al fratello Cecil e al nipote Thomas.