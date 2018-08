29 agosto 2018 15:18 Aretha Franklin, migliaia di persone alla camera ardente a Detroit I funerali si terranno il 31 agosto al Greater Grace Temple

Migliaia di persone hanno reso omaggio ad Aretha Franklin, scomparsa il 16 agosto per un tumore al pancreas a 76 anni, sfilando alla camera ardente allestita nel Charles H. Wright Museum di Detroit. La regina del soul era in una bara d'oro, con i piedi incrociati in una posa naturale come stesse riposando.

Le centinaia di fan hanno voluto ricordare così la loro beniamina, cantando e danzando sulle note di brani come "Pink Cadillac" e "Respect", con magliette con la sua foto stampata sopra.

Elegantissima, circondata da rose rosa nella bara placcata d'oro, Aretha indossava un abito rosso e de'collete' con tacco a spillo coordinati. Intorno, risuonavano le note dei gospel da lei cantati nella lunga carriera. "Era bella, sembrava riposasse su una nuvola - dice una fan - l'ho vista in pace, serena, bella. Spero di essere cosi' anche io quando moriro'". "Dobbiamo venire e rendere omaggio alla regina - dice un altro - la regina del soul è anche la regina di Detroit. Lei ha mostrato un grande amore per la città, ecco perché tutta questa affluenza".



Aretha Franklin, migliaia di persone alla camera ardente a Detroit Afp 1 di 29 Afp 2 di 29 Afp 3 di 29 Afp 4 di 29 Afp 5 di 29 Afp 6 di 29 Afp 7 di 29 Afp 8 di 29 Afp 9 di 29 Afp 10 di 29 Afp 11 di 29 Afp 12 di 29 Afp 13 di 29 Afp 14 di 29 Afp 15 di 29 Afp 16 di 29 Afp 17 di 29 Afp 18 di 29 Afp 19 di 29 Afp 20 di 29 Afp 21 di 29 Afp 22 di 29 Afp 23 di 29 Afp 24 di 29 Afp 25 di 29 Afp 26 di 29 Afp 27 di 29 Afp 28 di 29 Afp 29 di 29 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Migliaia di persone hanno reso omaggio ad Aretha Franklin sfilando alla camera ardente allestita nel Charles H. Wright Museum di Detroit. La regina del soul era in una bara d'oro, con i piedi incrociati in una posa naturale come stesse riposando. leggi tutto