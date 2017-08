Arcade Fire: "'Everything Now' è il risultato della rivoluzione culturale dei nostri tempi"

29 luglio 2017 08:21 Arcade Fire: "ʼEverything Nowʼ è il risultato della rivoluzione culturale dei nostri tempi" La band canadese ha pubblicato il suo quinto album in studio, dalle sonorità inaspettatamente dance-pop. Tgcom24 ne ha parlato con il chitarrista Richard Reed Parry

Un album figlio della rivoluzione musicale in corso, dove tutta la storia della musica è a portata di mano di tutti e tutta insieme, grazie ai servizi streaming. E' "Everything Now" ("Tutto ora"), quinto lavoro in studio dei canadesi Arcade Fire. "Siamo nel pieno di una rivoluzione culturale - spiega a Tgcom24 il polistrumentista e compositore Richard Reed Parry -. Mai come questa volta ci siamo sentiti liberi di sperimentare vari stili e atmosfere".

A metà luglio sono stati protagonisti di due attesissimi e gremitissimi concerti a Milano e Firenze, a dimostrazione che il nuovo corso del gruppo, fatto di un'epocale passaggio a una major e di un singolo, "Signs of Life", dalle inaspettate sonorità funky, è stato digerito dai fan. Fatto salvo qualche mugugno che in questi casi è sempre da mettere in conto. Certo, il generale tono dance-pop di molti dei brani non poteva che lasciare a bocca aperta lo zoccolo duro della fan base del gruppo guidato da Win Butler e Regine Chassagne, ma i tempi stanno cambiando e le certezze sono fatte per essere scosse... "Questo è un album che riflette su un momento di transizione importante nella musica, dove lo streaming sta soppiantando i vecchi modi di usufruire di dischi e canzoni e le vendite sono sempre più ridotte all'osso - spiega Richard Reed Parry -. La musica online ormai domina rispetto a quella fisica. Ma non ci si può fare nulla, questo è il mondo oggi. E' una sorta di rivoluzione culturale dove tutta la musica prodotta è a disposizione di chiunque immediatamente".



E voi come state vivendo tutto questo?

Noi iniziamo a essere un po' più maturi e il modo così rapido con cui la cultura sta evolvendo è disorientante. Quando sei più giovane non ci badi nemmeno, sei completamente indifferente, sei concentrato su quello che fai tu senza badare troppo a quello che ti accade intorno. Adesso capisco molto di più quei musicisti che hanno vissuto per anni con un certo mondo musicale e lo hanno visto scomparire, perdendo tutti i punti di riferimento.